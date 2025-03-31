Домик Януковича в Межигорье снова открыли для посетителей: сколько стоят билеты

Домик Януковича в Межигорье в марте снова открыли для посетителей. Доступа к так называемой "Хонке" не было длительное время.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт парка-памятника Межигорье.

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Попасть в "Хонку" можно за более чем полтысячи гривен

"Скромные" хоромы президента-беглеца Януковича были закрыты 3 года.

Но с марта внутрь уже могут зайти посетители парка. Правда, только в составе экскурсионной группы.

Билет на экскурсию взрослым обойдется в 550 гривен. За детей придется заплатить 150 гривен.

Участники боевых действий, члены семьи погибшего участника боевых действий, лица с инвалидностью I и II групп, лица, сопровождающие инвалидов с ограниченными физическими возможностями I группы, участники ликвидации Чернобыльской катастрофы могут посетить экскурсию бесплатно.

Заказать ее можно на сайте Межигорья.

Также отдельно придется заплатить за вход на территорию парка – 300/150 гривен, кроме вторника.

Напомним, что на территории парка-памятника расположено 121 здание. Также проживают различные виды животных, в частности, страусы, ламы, косули и лани.

Кроме того, на территории Межигорья есть более 500 ценных объектов движимого имущества: произведения искусства, иконы, витражи в церкви, предметы интерьера и тому подобное.