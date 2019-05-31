Межигорьем будет управлять экс-помощник Мураева: какие могут быть последствия

Межигорье готовы отдать в "новые" руки. Агентство, которое занимается управлением арестованным имуществом, провело конкурс на нового руководителя парка Межигорье. Им стал Алексей Вороненков – человек, который был помощником народного депутата Евгения Мураева. Этим возмутились активисты и требуют отменить результаты конкурса.

Почти год назад АРМА решила найти управителя для Межигорья.

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Однако, как оказалось, этот кусок не такой уж желанный – за все время претендентов было не больше десяти. А среди них и те, кто с сомнительной репутацией. Более того, сейчас Межигорье может вернуться фактически в руки Виктора Януковича, потому что победила фирма, которую связывают с окружением президента-беглеца.

Письма с приглашением принять участие в конкурсе еще год назад АРМА посылала даже в Голливуд. Однако дворец Януковича не то что их не заинтересовал, но и более скромные украинские компании. Инвесторов пугает нестабильность.

Что такое АРМА? Это Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (сокращенно – АРМА). Этот центральный орган исполнительной власти имеет специальный статус, благодаря которому занимается выявлением и розыском активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и занимается управлением активами, на которые наложен арест или которые конфискованы в уголовном производстве.

Межигорье сейчас под арестом, идут суды, поэтому есть вероятность, что имущество может вернуться предыдущему владельцу – фирме "Танталит". За все это время было несколько победителей. Однако к ни было так много вопросов, что под давлением общественности конкурс продолжали.

Аж несколько дней назад АРМА объявила окончательные результаты. Победила фирма "Скомпани". Она принадлежит Алексею Вороненкову, который был помощником Евгения Мураева, того самого депутата, которого связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.



Алексей Вороненков

Впрочем, АРМА не нашла времени, чтобы 24 каналу прокомментировать, почему именно Вороненкова избрали управлять этими активами – то есть дворцом и парком Межигорье. В официальной позиции на сайте говорится, что конкурс мол вечно не может длиться, к тому же официальный Киев при желании может вмешаться и вообще отменить конкурс.

Другим способом может быть их национализация. Народные депутаты вправе инициировать вопрос о национализации этих активов. В случае национализации, участия АРМА в управлении этим имуществом не требуется. Фирма не имеет нужного опыта, сетуют журналисты-расследователи. Такого же мнения в общественном совете при АРМА.

Представители этой фирмы на заседании тендерного комитета не предоставили никаких цифр, бизнес-плана, как они будут зарабатывать деньги на Межигорье,

– сказал председатель общественного совета при АРМА Глеб Каневский.

А некомпетентность может погубить Межигорье, говорят в общественной организации, которая после бегства Януковича занимается резиденцией. Ведь, неправильный уход за сложными объектами и даже деревьями может стоить миллионов гривен.



Межигорье отдали в управление экс-помощнику Евгения Мураева

Фактически "Скомпани" предложила план развития – развлечения, социальные проекты, летние лагеря. Именно это уже пять лет воплощает общественная организация Межигорье. Содержание парка ежегодно обходится в 35 миллионов гривен. И заработать на нем, как показывает опыт последних 5 лет, не возможно, – говорят нынешние держатели.

Минимальная цифра, как коммерческая структура с налогами, на содержание была бы 70 миллионов гривен, может быть и до 100. Это изначальная ложь по поводу успешного четкого управления и прибыли в государство,

– отметил член правления общественной организации Межигорье Дмитрий Карп.

Однако, если фирма не сможет получать прибыль, то убытки понесет государство.

"Если Межигорье отдадут такой толке, которая на бумаге показывает огромную прибыль. А потом покажет убытки на десятки миллионов гривен ежемесячно, эти убытки, согласно действующему законодательству, должно возместить им государство", – добавила член общественной организации Межигорье Екатерина Кувита.

Однако общественная организация не планирует сдаваться. Сейчас обратились к президенту, ведь он может превратить Межигорье в национальный парк. И тогда результаты конкурса аннулируются.