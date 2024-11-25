Россия воюет против Украины оружием, которое выпущено еще в Советском Союзе. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, добавив, что речь идет о стратегической авиации, ракетах, технике.

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Новейшая разработка или советское оружие

Стоит заметить, что "новейшие" разработки России не отличались особой успешностью. Ракета "Буревестник" не имела ни одного удачного испытания за 13 раз подряд. Во время последней попытки погибло 5 сотрудников.

Из пяти испытаний ракетного комплекса "Сармат" только одно было успешным. С ракетой "Булава" – только 7 из 14. Теперь оккупанты пошли дальше и пытаются менять советские разработки и якобы создавать что-то инновационное.

Если посмотреть на результаты ударов так называемого "Орешника" или "Кедра" по Днепру, то задача не была выполнена. Ракета не попала в цель. Такие слабые попадания и слабые характеристики мы видим постоянно,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Было зафиксировано 6 боеголовок. Согласно характеристикам постсоветских и советских ракет так могут ракеты "Сармат", "Ярс" и "Сатана". Из них наиболее вероятными остаются "Ярс" и "Сатана", потому что они работали еще с советских времен.

Чем могли ударить по Днепру

По мнению авиаэксперта, это могла быть ракета "Ярс", но инженеры, которые занимаются анализом остатков, говорят, что, возможно, это была переработанная советская ракета, к которой добавили западные элементы.

Я называю это "испуг Путина", потому что на самом деле он испугался после удара по бункеру, где погибла куча военных, где погиб какой-то северокорейский генерал. Ему было неудобно перед лидером КНДР, поэтому он должен был как-то ответить, серьезно ударить кулаком по столу и сказать что-то применить,

– подчеркнул Анатолий Храпчинский.

Не стоит забывать, что большинство российских средств поражения могут нести ядерную боеголовку. Это лишь подтверждает, что Путин просто хотел создать "вау-эффект", а за ударом по Днепру стоит лишь попытка информационного воздействия.