Росія воює проти України зброєю, яка випущена ще у Радянському Союзі. Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський, додавши, що мовиться про стратегічну авіацію, ракети, техніку.

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Новітня розробка чи радянська зброя

Варто зауважити, що "новітні" розробки Росії не вирізнялися особливою успішністю. Ракета "Буревестник" не мала жодного вдалося випробування за 13 разів поспіль. Під час останньої спроби загинуло 5 співробітників.

З п'яти випробувань ракетного комплексу "Сармат" лише одне було успішним. З ракетою "Булава" – тільки 7 з 14. Тепер окупанти пішли далі й намагаються змінювати радянські розробки й нібито створювати щось інноваційне.

Якщо подвитися на результати ударів так званого "Орешника" чи "Кедра" по Дніпру, то завдання не було виконане. Ракета не влучила в ціль. Такі слабкі попадання і слабкі характеристики ми бачимо постійно,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

Було зафіксовано 6 боєголовок. Відповідно до характеристик пострадянських і радянських ракет так можуть ракети "Сармат", "Ярс" і "Сатана". З них найімовірнішими залишаються "Ярс" і "Сатана", бо вони працювали ще з радянських часів.

Чим могли вдарити по Дніпру

На думку авіаексперта, це могла бути ракета "Ярс", але інженери, які займаються аналізом залишків, кажуть, що, можливо, це була перероблена радянська ракета, до якої додали західні елементи.

Я називаю це "переляк Путіна", тому що насправді він злякався після удару по бункеру, де загинула купа військових, де загинув якийсь північнокорейський генерал. Йому було незручно перед лідером КНДР, тому він мусив якось відповісти, серйозно вдарити кулаком по столу й сказати щось застосувати,

– підкреслив Анатолій Храпчинський.

Не варто забувати, що більшість російських засобів ураження можуть нести ядерну боєголовку. Це лише підтверджує, що Путін просто хотів створити "вау-ефект", а за ударом по Дніпру стоїть лише спроба інформаційного впливу.