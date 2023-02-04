У G7 есть только одна страна, которую ожидает экономическое падение в 2023 году

МВФ улучшил прогноз динамики мировой экономики в 2023 году. Фонд ожидает рост на 2,9%. Ранее ожидал 2,7%.

Кого в 2023 году ждет падение

Смена, казалось бы, символическая. Но главное – динамика и то, что эти изменения влияют на настроение. А настроения влияют на инвестиционные решения. В то же время, инвестиции приводят к росту.

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Теперь в МВФ не ждут рецессии в Европе. Похоже, ее продолжают ждать только Путин, Медведев и их друзья аля Орбана. Но эти ребята заодно продолжают ждать, пока Европа замерзнет, поэтому у них двойная "радость". В то же время победа Петра Павела в Чехии показывает, что и ставка на то, что инфляция приведет к власти пророссийских популистов, не очень то и работает.

Единственная страна с G7, чью экономику ждет падение, – Великобритания. В 2023 году ожидается, что ВВП страны упадет на 0,6%. Отличный пример того, что могут сделать популисты даже с такой развитой экономикой и институтами.

Сначала удар Brexit, во многом определяющий текущую слабость британской экономики. Затем планы "отменить налоги – увеличить расходы – снизить тарифы" – и вот вы уже отброшены назад.

Еще один пример того, насколько могут быть опасны референдумы по сложным вопросам, для решения которых и придумали институты демократии. А здесь на эмоциях "мы платим этим бюрократам" и "сделаем Британию британской снова" выходит экономический кризис и падение уровня жизни.

Интересно, что теперь опросы показывают, что британцы уже передумали, и сегодня бы никакой Brexit не случился. Но уже поздно.

Хорошо, что в Великобритании нет пророссийских популистов, по крайней мере, среди партий, за которые голосуют. Поэтому будущее поражение консерваторов не означает приход к власти "друзей Путина".

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Что здесь может пугать? Разве перспективы более высоких цен на нефть, что может помочь Путину. Ведь объем продаж он сейчас восстановил правдами и не правдами, серыми и черными схемами. Сожжение доходов российского бюджета происходит в основном путем более низкой цены. Цены, которая определяется как "хорошая нефть минус большой дисконт за токсичность". Но если "хорошая нефть" будет расти, то российская может подорожать.

Инфляцию удалось взять под контроль

Для нас рецессия в мире, за которую так боролись Путин и Ко, означала бы более резкое падение экономики России. Что ж, вместо резкого падения экономика России продолжит сползать вниз неотвратимо, но постепенно.

Значит ли это, что все самое страшное для мировой экономики? Нет. Просто базовый прогноз теперь более оптимистичен. Без рецессии в США и Европе и без катастрофических последствий роста ставок.

Именно рост стоимости денег в рамках борьбы с инфляцией и создал основные риски мировой экономики. Пока инфляцию удалось взять под контроль и не завалить мировую экономику. Более того, даже на фондовых рынках пока обошлось без громко лопающих пузырьков.

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Где-то в углу гордо ожидает выборов Эрдоган. С инфляцией в 80% и с Центральным банком Турции, которому запрещено повышать стоимость денег. В рамках борьбы с инфляцией имени экономического гения Эрдогана.