Мгновенный результат: Британия объявила о новых санкциях против России

8 февраля 2023, 13:16
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Великобритания 8 февраля объявила о новых санкциях против России. В списке – физические и юридические лица страны-террористки.

О санкциях объявили во время визита Владимира Зеленского в Великобританию. Самолет украинского лидера уже приземлился. В Лондоне его уже встретил Риши Сунак – премьер Великобритании.

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Кто оказался в списке санкций

  • В частности, в списке ограничений оказался Борис Титов – одиозный политик и предприниматель. С июня 2012 по июнь 2022 года он занимал должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.
  • Кроме того, ограничения ввели против Александра Репика – руководителя совета директоров группы компаний "Р-Фарм".

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало