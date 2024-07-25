Был "охотником за дронами" и возвращался с задания: детали о вертолете, разбившемся в России

Утром 25 июля в России произошла авиакатастрофа с вертолетом Ми-28. Отмечается, что он был "охотником за БПЛА".

Также известно, что экипаж возвращался с боевого задания. Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Новые детали о вертолете, разбившемся в Калужской области

Вертолет Ми-28, упавший в Калужской области, был "охотником за дронами. А перед крушением экипаж как раз возвращался с боевого задания на границе с Брянской областью.

В российских телеграм-каналах рассказали, что говорят в минобороны страны о причинах произошедшего инцидента. Так, по данным оборонного ведомства России, причина ЧП – техническая неисправность на борту.

По информации российского телеграм-канала, во время полета к пункту дислокации экипаж обнаружил пожар в кабине.

"По одной из версий из-за неисправности в двигателе. Пилот отвел вертолет в безлюдное место, и в районе села Кленки машина упала. Поэтому жертв и разрушений на земле нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно экипаж, это два человека – погибли. Там добавили, что все они из города Пушкина.

Напомним, что авиакатастрофа с Ми-28 случилась в Калужской области страны-агрессора. Так, российские пропагандисты около 07:12 25 июля заявили, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Губернатор Владислав Шапша заявил, что на месте работают оперативные группы.

Впоследствии в минобороны России подтвердили факт крушения и отметили, что инцидент произошел во время выполнения планового полета вертолета.