ГУР повторило успех Моссада: появились фото и детали операции по переманиванию Ми-8 россиян

Главное управление разведки провело успешную операцию, завербовав российского пилота Ми-8. Он приземлил самолет на территории Украины и передал его ВСУ. Позже появились фотографии и детали этой операции.

Собственно, еще 9 августа на территории Украины, которую контролирует наша армия, перелетел российский вертолет Ми-8 АМТШ. Его бортовой номер – 62. Было авиасудно в составе 319 отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме "Черниговка" Приморского края России. Номер воинской части – 13984.

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Операция "Синица"

Как пишет офицер Вооруженных Сил Артем Шевченко, командир экипажа Ми-8 изначально считал эту войну преступной, поэтому и решил поверить ГУР: "Он успешно перелетел на сторону добра, света и справедливости".

На самом же деле операция ГУР МО под кодовым названием "Синица" была очень похожа на операцию "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад, убедив иракского пилота похитить в то время самый современный советский МиГ-21,

– констатировал Шевченко.



Вертолет Ми-8 россиян, который переманило ГУР / Фото Артема Шевченко

Кроме того, военный отметил, что об этой истории уже снимается документальное кино. Оно выйдет уже 3 сентября в эфире национального телемарафона, а 7 сентября, в профессиональный праздник военной разведки, – появится на ютуб-канале ГУР Минобороны.

"Будет интересно. Следите за анонсами", – подчеркнул Артем Шевченко.



Операция "Синица" украинской разведки / Фотография Артема Шевченко

Часть россиян не знала, куда летит