В России во время полета исчез вертолет Ми-8 с людьми на борту
- На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8 с пятью людьми на борту во время рейса.
- Из Охотска вылетел вертолет Ми-8, а из Магадана – самолет Ан-26 для поисков борта.
На Дальнем Востоке исчез вертолет Ми-8 с пятью людьми на борту. Он не прибыл в положенный срок в пункт назначения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Сейчас местонахождение вертолета остается неизвестным.
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Что сейчас известно об исчезновении
Это произошло во время рейса из Охотска в Магадан. Он должен был прибыть в пункт назначения в 19:00 по местному времени, однако в определенное время воздушный борт не вышел на связь и в Магадан соответственно не прибыл.
Известно, что пропавший Ми-8 принадлежит АПК "Взлет". Согласно обнародованной информации, на борту во время полета находилось пять человек. Среди них, как сообщают росСМИ, было три члена экипажа и два техника.
На поиски пропавшего вертолета из Охотска вылетел вертолет Ми-8, из Магадана – самолет Ан-26. Расположение вертолета пока не установлено,
– говорится в сообщении.
К слову, недавно в России во время тренировочного полета потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Погиб 41-летний штурман Александр Павлов, который участвовал в войне против Украины и имел сотни боевых вылетов.