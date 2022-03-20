"А мы на дно Володю пустим, и там займется ним рапан": бодрая песня от одесских защитников

Одесса активно готовится к встрече российских оккупантов. Пока вражеский десант боится проводить высадку на берег, музыкант Николай Серга сочиняет бодрые песни для подъема боевого духа.

Шкатулка украинского творчества времен противостояния российским оккупантам пополнилась еще одним хитом. Свою лепту в культурный фонд внесли одесские защитники.

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"А мы на дно Володю пустим"

Известный музыкант и ведущий Николай Серга сочинил песню о том, какое будущее ждет российский десант в Одессе. Оккупантам лучше задуматься – штурм города не закончится для них счастливо.

Песня одесских защитников: видео

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