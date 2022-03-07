Мы выдержали самую тяжелую волну атаки русских оккупантов

Можно смотреть вечно на огонь, воду и как падает сбитый российский самолет.

Мы выдержали наиболее тяжелую волну атаки оккупантов, наголову разрушив миф о "непобедимости путинской армии".

Важно У Путина не было плана "Б"

Провал планов России

Ни на каком направлении русские войска не достигли стратегических целей.

Каждый кафиров должен понимать, что на чужой земле его ждет смерть.

До конца войны салюты в небе поступаем только так! Слава Украине и смерть врагам!