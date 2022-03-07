Ми витримали найбільш важку хвилю атаки окупантів, вщент зруйнувавши міф про "непереможність путінської армії".

Важливо У Путіна не було плана "Б"

Провал планів Росії

На жодному напрямку російські війська не досягли стратегічних цілей.

Кожен окупант має розуміти, що на чужій землі його чекає смерть.

До кінця війни салюти в небі робимо тільки так! Слава Україні та смерть ворогам!