Кислица смело ответил представителю России в ООН и указал на его неприкрытую ложь
5 апреля 2022 , 20:01Читати новину українською
Представитель России в ООН Василий Небензя цинично врал во время заседания Совбеза 5 апреля. Сергей Кислица смело ответил прокремлевскому пропагандисту.
Представитель Украины в ООН Кислица отметил, что ко лжи Небензи все уже привыкли, сообщает 24 канал. Она повторяется постоянно.
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Мы уже привыкли к тому, как вы лжете. Мы привыкли к той лжи, которую постоянно выливают нам на голову в зале Совбеза,
– заявил Кислица.
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