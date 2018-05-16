Мичиганский университет выплатит компенсацию жертвам педофила, который изнасиловал сотни женщин
Университет штата Мичиган выплатит 500 миллионов долларов женщинам, которые стали жертвами сексуального насилия спортивного врача Ларри Нассара.
Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что 425 миллионов долларов будут выплачены 332 женщинам, которые судились с университетом. Еще 75 миллионов будут предназначены для выплат возможным будущим заявителям.
"Это произошло благодаря храбрости более 300 женщин и девушек, которые нашли смелость встать и не молчать об этом", – заявил адвокат истцов Джон Манли.
Кто такой Ларри Нассар? Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике, который признал себя виновным в сексуальных домогательствах к спортсменкам и получил от суда 175 лет тюрьмы.
Слушания по вынесению приговора по делу Нассара начались 16 января в суде города Лансинг (штат Мичиган) и завершились 24 января, сообщает Голос Америки.
В течение слушаний показания дали почти 170 персон – свидетели по делу и жертвы горе-врача. Среди них были олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман, Габриэлла Дуглас и Маккайла Мароуни, которые заявили, что Нассар домогался их во время медицинских осмотров.
Ранее, в ноябре прошлого года, экс-врач признал себя виновным в 10-ти случаях домогательств к несовершеннолетним спортсменкам. Тогда Нассар оправдывался, что это было "просто баловство". Так же, как и хранение детской порнографии, за которое он получил 60-летний тюремный срок.
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