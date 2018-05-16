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Мичиганский университет выплатит компенсацию жертвам педофила, который изнасиловал сотни женщин

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Мичиганский университет выплатит компенсацию жертвам педофила, который изнасиловал сотни женщин
Мичиганский университет выплатит компенсацию жертвам педофила, который изнасиловал сотни женщин / AFP

Университет штата Мичиган выплатит 500 миллионов долларов женщинам, которые стали жертвами сексуального насилия спортивного врача Ларри Нассара.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что 425 миллионов долларов будут выплачены 332 женщинам, которые судились с университетом. Еще 75 миллионов будут предназначены для выплат возможным будущим заявителям.

"Это произошло благодаря храбрости более 300 женщин и девушек, которые нашли смелость встать и не молчать об этом", – заявил адвокат истцов Джон Манли.

Кто такой Ларри Нассар? Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике, который признал себя виновным в сексуальных домогательствах к спортсменкам и получил от суда 175 лет тюрьмы.

Слушания по вынесению приговора по делу Нассара начались 16 января в суде города Лансинг (штат Мичиган) и завершились 24 января, сообщает Голос Америки.

В течение слушаний показания дали почти 170 персон – свидетели по делу и жертвы горе-врача. Среди них были олимпийские чемпионки Симона Байлс, Александра Райсман, Габриэлла Дуглас и Маккайла Мароуни, которые заявили, что Нассар домогался их во время медицинских осмотров.

Ранее, в ноябре прошлого года, экс-врач признал себя виновным в 10-ти случаях домогательств к несовершеннолетним спортсменкам. Тогда Нассар оправдывался, что это было "просто баловство". Так же, как и хранение детской порнографии, за которое он получил 60-летний тюремный срок.

Смотрите видео выступления женщин во время судебного заседания в январе 2018 года (18+):

 

Теги: Новости США Скандал Секс-скандал
Источник: 24 Канал
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