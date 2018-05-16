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Мічиганський університет виплатить компенсацію жертвам педофіла, який зґвалтував сотні жінок

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Мічіганський університет виплатить компенсацію жертвам педофіла, який зґвалтував сотні жінок
Мічіганський університет виплатить компенсацію жертвам педофіла, який зґвалтував сотні жінок / AFP

Університет штату Мічиган виплатить 500 мільйонів доларів жінкам, які стали жертвами сексуального насилля спортивного лікаря Ларрі Нассара.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що 425 мільйонів доларів будуть виплачені 332 жінкам, які судилися з університетом. Ще 75 мільйонів будуть призначені для виплат можливим майбутнім заявникам.

"Це відбулося завдяки хоробрості понад 300 жінок і дівчат, які знайшли сміливість встати і не мовчати про це", – заявив адвокат позивачів Джон Манлі.

Хто такий Ларрі Нассар? Колишній лікар збірної США зі спортивної гімнастики, який визнав себе винним у сексуальних домаганнях до спортсменок і отримав від суду 175 років в'язниці.

Слухання щодо винесення вироку у справі Нассара почалися 16 січня в суді міста Лансінг (штат Мічиган) і завершилися 24 січня, повідомляє Голос Америки.

Протягом слухань покази дали майже 170 персон – свідки у справі і жертви горе-лікаря. Серед них були олімпійські чемпіонки Сімона Байлс, Олександра Райсман, Габріелла Дуглас і Маккайла Мароуні, які заявили, що Нассар домагався до них під час медичних оглядів.

Раніше, у листопаді минулого року, екс-лікар визнав себе винним у 10-ти випадках домагань до неповнолітніх спортсменок. Тоді Нассар виправдовувався, що це були "просто пустощі". Так само, як і зберігання дитячої порнографії, за які він отримав 60-річний тюремний термін.

Дивіться відео виступу жінок під час судового засідання у січні 2018 року (18+):

 

Теги: Новини США Скандал Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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