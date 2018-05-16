Мічиганський університет виплатить компенсацію жертвам педофіла, який зґвалтував сотні жінок
Університет штату Мічиган виплатить 500 мільйонів доларів жінкам, які стали жертвами сексуального насилля спортивного лікаря Ларрі Нассара.
Про це повідомляє Reuters.
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Зазначається, що 425 мільйонів доларів будуть виплачені 332 жінкам, які судилися з університетом. Ще 75 мільйонів будуть призначені для виплат можливим майбутнім заявникам.
"Це відбулося завдяки хоробрості понад 300 жінок і дівчат, які знайшли сміливість встати і не мовчати про це", – заявив адвокат позивачів Джон Манлі.
Хто такий Ларрі Нассар? Колишній лікар збірної США зі спортивної гімнастики, який визнав себе винним у сексуальних домаганнях до спортсменок і отримав від суду 175 років в'язниці.
Слухання щодо винесення вироку у справі Нассара почалися 16 січня в суді міста Лансінг (штат Мічиган) і завершилися 24 січня, повідомляє Голос Америки.
Протягом слухань покази дали майже 170 персон – свідки у справі і жертви горе-лікаря. Серед них були олімпійські чемпіонки Сімона Байлс, Олександра Райсман, Габріелла Дуглас і Маккайла Мароуні, які заявили, що Нассар домагався до них під час медичних оглядів.
Раніше, у листопаді минулого року, екс-лікар визнав себе винним у 10-ти випадках домагань до неповнолітніх спортсменок. Тоді Нассар виправдовувався, що це були "просто пустощі". Так само, як і зберігання дитячої порнографії, за які він отримав 60-річний тюремний термін.
Дивіться відео виступу жінок під час судового засідання у січні 2018 року (18+):