Microsoft готовит действительно революционный смартфон: три главные особенности

Корпорация Microsoft готовит революционный смартфон Microsoft Surface Phone, который будет обладать сразу тремя уникальными особенностями. Эта информация поступила из надежного источника.

Об этом пишет Аkket.com.

По данным инсайдеров, сейчас смартфон на завершающей стадии разработки.

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Главная особенность Microsoft Surface Phone заключается в том, что он будет иметь сразу три экрана, которые могут соединиться в одно целое, образуя при этом планшет.

Microsoft Surface Phone должен появиться уже к концу 2018

Вторая особенность заключается в операционной системе, на базе которой будет работать смартфон. По слухам, Microsoft будет использовать Windows 10 на базе ARM, дополненную графической оболочкой Andromeda OS. То есть в разложенном состоянии телефон может стать этаким карманным компьютером.

Третья особенность Microsoft Surface Phone – это аппаратная основа. Смартфон будет работать на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 850, который станет эксклюзивной версией модели Snapdragon 845. То Есть Microsoft Surface Phone

Как сообщают источники, мы увидим этот революционный смартфон уже в конце года.

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