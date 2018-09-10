Microsoft продолжит обновление безопасности для Windows 7, однако не бесплатно

Несмотря на свой возраст, операционная система Windows 7, выпущенная в октябре 2009 года, продолжает пользоваться большой популярностью среди пользователей по всему миру. Сейчас под управлением этой операционной системы работает более 40% всех настольных компьютеров и ноутбуков.

Об этом сообщает HardOCP.

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Руководство Microsoft решило не пренебрегать этой статистикой и дополнительно расширило поддержку обновлений безопасности для Windows 7 на три года. Сначала такая поддержка должна была прекратиться 14 января 2020 года, однако теперь пользователи смогут получать критические обновления до января 2023 года.

К сожалению, за использование такой привилегии придется заплатить "звонкой монетой". Стоимость услуги будет рассчитываться в индивидуальном порядке, "исходя из каждого отдельного устройства, причем цена будет расти с каждым годом".



Windows 7 будет получать критические обновления безопасности до 2023 года

Справедливо отметить, что похожие программы уже были доступны в прошлом, однако только для крупных корпоративных клиентов. Причем Microsoft требовала от своих партнеров предоставлять квартальные планы по переходу на актуальные версии операционной системы и программного обеспечения, а стоимость контрактов за продление срока поддержки составляла несколько миллионов долларов. Теперь в корпорации, видимо, решили предложить подобную услугу более широкому кругу пользователей.

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