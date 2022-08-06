В МИД объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 нардепов

Министерство иностранных дел решило аннулировать дипломатические паспорта многих нардепов. Как пояснили в МИД, виновны в этом сами народные избранники.

225 народных депутатов пока не смогут воспользоваться своими дипломатическими паспортами. Министерство иностранных дел Украины признало их документы недействительными.

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В отмене диппаспортов виноваты сами депутаты

Как сообщили 24 каналу в МИД Украины, в признании документов недействительными виноваты сами народные избранники. Министерство за последние месяцы много раз обращалось к ним с просьбой вернуть дипломатические паспорта на хранение. Процесс проходил во взаимодействии с Верховной Радой.

Поскольку в июле игнорирование депутатами требований министерства продолжилось, в МИД решили действовать так, как это диктует закон.

Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение,

– объяснили в ведомстве.

В МИД напомнили: дипломатические паспорта выдаются народным депутатам исключительно на время официальных командировок. В течение 10 дней после возвращения из командировки народные депутаты обязаны вернуть документы на хранение в МИД. Для частных поездок дипломатические паспорта не могут использоваться ни при каких обстоятельствах.

В ведомстве заверили, что депутаты получат документы, но только в случае официальных визитов.

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