225 народних депутатів поки що не зможуть скористатися своїми дипломатичними паспортами. Міністерство закордонних справ України визнало їхні документи недійсними.
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У скасуванні диппаспортів винні самі депутати
Як повідомили у МЗС, у визнанні документів недійсними винні самі народні обранці. Міністерство впродовж останніх місяців багато разів зверталося до них з проханням повернути дипломатичні паспорти на зберігання. Процес відбувався у взаємодії з Верховною Радою.
Оскільки у липні ігнорування депутатами вимог міністерства продовжилося, в МЗС вирішили діяти так, як це диктує закон.
Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання,
– пояснили у відомстві.
У МЗС нагадали: дипломатичні паспорти видаються народним депутатам виключно на час офіційних відряджень. Впродовж 10 днів після повернення з відрядження народні депутати зобов'язані повернути документи на зберігання до МЗС. Для приватних поїздок дипломатичні паспорти не можуть використовуватися за жодних обставин.
У відомстві запевнили, що депутати отримають документи, але лише у випадку офіційних візитів.
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