МИД Британии жестко потролил российских дипломатов в соцсетях

Министерство иностранных дел Великобритании потролило Россию в твиттере. Спор устроили ко Дню смеха 1 апреля.

24 Канал проследил за перепалкой Министерств иностранных дел Великобритании и России в соцсетях.

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Саркастические сообщения МИД Британии

31 марта Россия опубликовала свою обновленную внешнеполитическую доктрину, в которой определены ответы на так называемые "экзистенциальные угрозы" и задекларирована поддержка незападных региональных лидеров в противодействии "гегемонии США".

МИД страны-агрессорки опубликовал в твиттере ссылку на документ со своим комментарием: "Внешняя политика России является миролюбивой, открытой, предполагаемой, последовательной, прагматичной и базируется на уважении общепризнанных принципов и норм международного права".

МИД Великобритании разместил скриншот этого твита россиян и написал: "День смеха ЗАВТРА".



Перепалка в твиттере / Скриншот

1 апреля МИД России ответил ссылкой на страницу своего вебсайта, содержащую тексты под названиями, например, "Политические преступления, совершенные Великобританией" и "Примеры фабрикации по западным странам поводов для агрессии против других государств".

В сопроводительном тексте российское ведомство написало: "Первое апреля! Вот, исправили для вас ссылку".



Как отреагировала Россия / Скриншот

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