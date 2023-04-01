МИД Британии жестко потролил российских дипломатов в соцсетях
Министерство иностранных дел Великобритании потролило Россию в твиттере. Спор устроили ко Дню смеха 1 апреля.
24 Канал проследил за перепалкой Министерств иностранных дел Великобритании и России в соцсетях.
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Саркастические сообщения МИД Британии
31 марта Россия опубликовала свою обновленную внешнеполитическую доктрину, в которой определены ответы на так называемые "экзистенциальные угрозы" и задекларирована поддержка незападных региональных лидеров в противодействии "гегемонии США".
МИД страны-агрессорки опубликовал в твиттере ссылку на документ со своим комментарием: "Внешняя политика России является миролюбивой, открытой, предполагаемой, последовательной, прагматичной и базируется на уважении общепризнанных принципов и норм международного права".
МИД Великобритании разместил скриншот этого твита россиян и написал: "День смеха ЗАВТРА".
Перепалка в твиттере / Скриншот
1 апреля МИД России ответил ссылкой на страницу своего вебсайта, содержащую тексты под названиями, например, "Политические преступления, совершенные Великобританией" и "Примеры фабрикации по западным странам поводов для агрессии против других государств".
В сопроводительном тексте российское ведомство написало: "Первое апреля! Вот, исправили для вас ссылку".
Как отреагировала Россия / Скриншот
Россия в Совбезе ООН: основное
- Ежемесячно председательство в Совбезе ООН переходит в другую страну-член. Да, 1 апреля 2023 года очередь России. Украина выступила против этого категорически, США поддержали. Но чтобы изменить ситуацию, нет международно-правовых путей.
- Эта ситуация очень выгодна Кремлю. Россия может злоупотреблять своими полномочиями, в частности, дезинформировать и помешать между другими странами-членами ООН.
- ООН нужно реформировать. Поскольку такая ситуация похожа на сюрреализм, считают политтехнологи. Вероятно, следует создать альтернативу этой структуре.