МИД дал рекомендации украинским путешественникам из-за штамма Омикрон
Источник:МИД Украины
По миру активно распространяется новый штамм коронавируса – Омикрон. МИД Украины рекомендовал путешественникам пока воздерживаться от поездок в ряд африканских стран, где возник новый вариант COVID-19.
Именно из Южной Африки вирус распространился в разные страны мира, среди них – и в ряд европейских. Некоторые из них прекратили сообщение с ЮАР.
Тем временем Израиль закрывает границы от иностранцев на две недели
От поездок в какие страны лучше воздержаться:
- ЮАР,
- Ботсвана,
- Лесото,
- Эсватини,
- Мозамбик,
- Намибия,
- Зимбабве.
В МИД подчеркнули: если украинские граждане уже находятся в этих странах, то им лучше соблюдать противоэпидемические требования. Если появляются первые симптомы, следует сразу обратиться в медицинские учреждения.Обратите внимание! В дипломатическом ведомстве сообщили, что, возможно, люди, которые вернутся из Африки в Украину, будут вынуждены уйти на карантин.
Путешественникам советуют следить за изменениями в графике рейсов
Также туристам советуют обращать внимание на сообщения авиаперевозчиков, так как график рейсов, возможно, будут менять.
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Что известно о штамме Омикрон:
- Из-за штамма Омикрон Великобритания созвала экстренное заседание глав Минздрава "Большой семерки".
- Новый вариант коронавируса уже был обнаружен в Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и других странах.
- В Еврокомиссии ждут, пока будет выяснено, устойчив ли Омикрон к имеющимся вакцинам. Если это так, то производителям дадут 100 дней для адаптации собственных препаратов.