МИД дал рекомендации украинским путешественникам из-за штамма Омикрон

По миру активно распространяется новый штамм коронавируса – Омикрон. МИД Украины рекомендовал путешественникам пока воздерживаться от поездок в ряд африканских стран, где возник новый вариант COVID-19.

Именно из Южной Африки вирус распространился в разные страны мира, среди них – и в ряд европейских. Некоторые из них прекратили сообщение с ЮАР.

Тем временем Израиль закрывает границы от иностранцев на две недели

От поездок в какие страны лучше воздержаться:

ЮАР,

Ботсвана,

Лесото,

Эсватини,

Мозамбик,

Намибия,

Зимбабве.

В МИД подчеркнули: если украинские граждане уже находятся в этих странах, то им лучше соблюдать противоэпидемические требования. Если появляются первые симптомы, следует сразу обратиться в медицинские учреждения.

Путешественникам советуют следить за изменениями в графике рейсов

В дипломатическом ведомстве сообщили, что, возможно, люди, которые вернутся из Африки в Украину, будут вынуждены уйти на карантин.

Также туристам советуют обращать внимание на сообщения авиаперевозчиков, так как график рейсов, возможно, будут менять.

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Что известно о штамме Омикрон: