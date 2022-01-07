В МИД Франции заявили, что "Северный поток-2" закроют, если Россия вторгнется в Украину

Французский министр Жан-Ив Ле Дриан заявил, что дополнительная агрессия против Украины будет иметь для России "серьезные стратегические последствия". В частности, по его словам, может обсуждаться закрытие "Северного потока-2".

Глава МИД отметил, что по отношению к российскому газопроводу Франция "всегда демонстрировала большую сдержанность". Об этом он сообщил в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос "надо ли закрывать "Северный поток-2", если Россия вторгнется в Украину".

Читайте также Трудно представить, что "Северный поток-2" заработает, если Россия нападет на Украину, – Блинкен

Это в первую очередь вопрос Германии. Но я думаю, что если будет новая агрессия на Украине, этот вопрос будет обсуждаться.

– сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Французский министр иностранных дел также в очередной раз подчеркнул: "Если будет дополнительная агрессия России против украинского государства, то стратегические последствия будут серьезными".

Сертификация "Северного потока-2"

Прежде чем запуститься, российский трубопровод должен получить сертификаты в Евросоюзе. "Северный поток-2" должен соответствовать правилам Третьего энергопакета.

Эти документы – пакет законов о внутреннем рынке голубого топлива и электроэнергии в Европейском Союзе. Его цель – более открытые газовые и энергетические рынки.

Германия в ноябре остановила сертификацию "Северного потока-2". Процесс возобновят при условии, что газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Правительство Германии готово заблокировать "Северный поток-2" – смотрите видео