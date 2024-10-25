Цинизму нет предела: МИД Северной Кореи впервые прокомментировало отправку войск в Россию

Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных полигонах страны-агрессора, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны. Тем временем в Северной Корее сделали циничное заявление.

Так, заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю прокомментировал отправку северокорейских военных в Россию. Об этом сообщило государственное информагентство KCNA 25 октября.

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Заявление КНДР об отправке войск в Россию

Чиновник, конечно же не подтвердил отправку военных КНДР в Россию. Заявил, мол, МИД не занимается вопросами, которые относятся к компетенции Министерства обороны. В то же время назвал такую информацию "слухами, которыми мировые СМИ формируют общественное мнение".

Если будет что-то такое, о чем говорят мировые СМИ, я думаю, что это будет акт, который будет соответствовать нормам международного права. Очевидно, что найдутся силы, которые захотят назвать его незаконным, я думаю,

– цинично заявил Ким Чон Гю.

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Заметим, что оккупанты маскируют военных КНДР под бурятов. В частности, их переодевают в российскую военную форму. Кстати, ранее наши источники в разведке сообщили, что Россия сформировала из военнослужащих из Северной Кореи "бурятский батальон".

Добавим, накануне в ГУР заявили, что первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий. В частности, 23 октября их появление зафиксировали в Курской области.