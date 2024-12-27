ЕС, НАТО и глобальная поддержка: МИД Украины назвал главные задачи на 2025 год

МИД Украины определило ключевые задачи на 2025 год. Отдельный акцент сделан на внедрении системы "е-Консул".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга. Отдельно в ведомстве подвели итоги 2024 года и обозначили главные достижения.

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Какие задачи поставили в МИД на 2025 год

В МИД Украины назвали пять ключевых задач, вокруг которых будет сосредоточена работа в 2025 году.

Министр формулирует направления, которые являются приоритетными для украинской дипломатии на следующий год... Во-первых, это сохранение и укрепление военной поддержки Украины несмотря на избирательные циклы в странах-партнерах и снятие всех ограничений на поставки и применение оружия. Второе – продвижение интересов Украины в отношениях с Китаем, Индией, другими государствами Азии, Африки и Латинской Америки и расширение дипломатического присутствия и развитие политики добрососедства,

– заявил Тихий.

Также МИД планирует сосредоточить усилия на ускорении переговоров по вступлению Украины в ЕС во время председательства Польши и Дании, а также на дальнейшем продвижении к членству в НАТО.

В то же время министерство будет работать над увеличением цены войны для России, в частности через усиление санкций, использование замороженных активов и сохранение международной изоляции страны-агрессора.

Среди других приоритетов – полноценное внедрение системы "е-Консул", для чего уже подготовлена необходимая юридическая база.

Какие основные достижения МИД в 2024 году

Подводя итоги 2024 года, спикер МИД Георгий Тихий озвучил семь ключевых достижений, определенных министром Андреем Сибигой.

Среди них – поставки оружия, принятие пакета поддержки Конгрессом США, укрепление международной поддержки, вопрос финансирования, включая кредиты за счет замороженных активов России, давление на агрессора и продвижение украинского видения справедливого мира.

Также важными достижениями стали шаги по привлечению России к ответственности, говорится о выдаче новых ордеров на арест российского руководства, создание реестра убытков, открытие переговоров о вступлении в ЕС и закрепление необратимого курса к членству в НАТО, а также расширение дипломатического присутствия Украины в мире.