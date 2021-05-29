МИД обещает помощь компаниям, которые пострадают от санкций Беларуси

Если Беларусь действительно введет экономические санкции против украинских компаний, эти компании смогут обратиться к правительству за помощью. Глава МИД Дмитрий Кулеба, в частности, пообещал содействие в поиске альтернативных рынков сбыта.

Предостережения относительно санкций Минска возникли потому, что власти Беларуси таким образом могут ответить на действия Украины. Речь о закрытии авиасообщения и подготовке санкций к режиму самопровозглашенного президента Лукашенко.

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"Мы были готовы к этому сценарию"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя реакцию Киева на последние события в Минске, заверил: "Мы безусловно просчитывали, что Беларусь сделает что-то в ответ. И, безусловно, мы были готовы к этому сценарию".

Хочу сказать, что любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в МИД – и мы вместе с торговым представителем Украины найдем альтернативный рынок продажи ее товаров,

– пообещал Кулеба.

Вместе с тем глава МИД обратил внимание, что Украина не применяла никаких экономических санкций против Беларуси:

Официальный Киев, мол, использовал другие инструменты давления.

А вот Беларусь решила "применить механизм индивидуальных санкций".

"Если хоть одна компания (украинская – 24 канал) пострадает, мы будем ее защищать", – еще раз подчеркнул министр.

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