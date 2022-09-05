Пророссийские "шабаши" в Европе: МИД поблагодарил немцев и чехов, выступивших против этого

В Германии и Чехии 4 сентября прошли возмутительные и циничные пророссийские митинги. В Министерстве иностранных дел Украины поблагодарили немцев и чехов, выступивших против этого "шабаша".

Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что проведение таких акций под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Об этом спикер сказал 24 каналу.

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МИД осудил возмутительные акции в Европе

Он отметил, что эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. МИД осуждает попытки оправдать войну россии против Украины и пренебречь честью и достоинством украинцев, ценой своих жизней отстаивающих свободу в Европе.

Нет сомнений в солидарности абсолютного большинства немцев и чехов с украинцами, которые предоставили сотням тысяч из них временное убежище, а также поддерживают Украину и политику своих правительств по противодействию российской агрессии,

– заявил Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что эти акции не смогут поколебать дружбу между Украиной, Германией и Чехией. Киев очень ценит поддержку этих стран.

Что этому предшествовало

На антиправительственный митинг в Праге собралось 70 тысяч человек. Они требовали уменьшения последствий энергетического кризиса, однако в организации действия четко заметили российский след. Старший аналитик центра "Европейские ценности" в Праге Давид Стулик рассказал, что организаторы хотели собрать как можно большее количество людей, чтобы попасть в международное информационное поле.

В то же время Стулик отметил, что 70 тысяч человек – это немного для 10-миллионной Чехии. Впрочем, это первый "выстрел" пророссийских сил.

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