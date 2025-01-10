"Вмешательство в выборы": польской оппозиции не понравилось заявление МИД Украины по Навроцкому

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в ЕС или НАТО, учитывая вопрос Волынской трагедии. В украинском МИД раскритиковали политика, отметив, что это обесценивание отношений между обеими странами.

Однако, польская оппозиция заявила, что позиция Украины – это вмешательство в избирательный процесс в Польше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" и экс-заместителя министра юстиции Себастьян Калету в эфире Polsat News.

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Польская оппозиция требует объяснений у посла

Калета выразил надежду, что украинский посол объяснит заявление МИД.

Это вмешательство в избирательный процесс в Польше. Надеюсь, что МИД вызовет в этом вопросе украинского посла... Я надеюсь, что МИД Польши также прокомментирует это, в этом направлении, что мы еще имеем дело в Украине с прославлением УПА во многих местах. Мы не можем оставаться равнодушными к этому. В то же время с помощью Украины мы закрываем глаза на то, что во многих местах публично прославляют преступников,

– сказал депутат.

При этом Калета заявил, что сейчас Польша является "крупнейшим промоутером вступления Украины в ЕС", а украинская сторона, которая таким отреагировала на публичную дискуссию в Польше, "наносит себе вред".

Как отметили в МИД, заявления Навроцкого "вызвали аплодисменты в Кремле".

"Стоит напомнить, что именно Россия веками пытается уничтожить украинское и польское государства... Недопустимо делать заявления, которые подыгрывают этим усилиям врага", – отметили там.