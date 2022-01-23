В МИД отреагировали на возможное признание Россией боевиков на Донбассе

Россия может официально признать боевиков на Донбассе. Это будет означать полный выход Москвы из минских договоренностей, подчеркнули в украинском МИД.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он прокомментировал законопроект, который накануне внесли на рассмотрение Госдумы.

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Кулеба о возможном признании боевиков Россией

Заметим, что не все российские депутаты хотят официально признать боевиков на Донбассе. Некоторые из них называют эту инициативу "провокационной и несвоевременной". Якобы она станет препятствием для переговоров с Западом, а они являются более приоритетными, чем наемники на Донбассе.

Возможное признание донецких и луганских боевиков Россией станет очевидным и полным выходом Москвы из минских договоренностей,

– предостерег глава украинского МИД.

При этом, в государстве-агрессоре цинично утверждают, что именно Украина нарушает минские соглашения. Впрочем, для цивилизованного мира ситуация абсолютно четкая. "Россия – это сторона конфликта. Она должна выполнять часть минских договоренностей, начиная с безопасности", – подчеркнул Кулеба.

Ответственность за ситуацию – на России

Министр добавил, что на протяжении последних лет Украина делала все, чтобы укрепить связь с гражданами, которые живут на оккупированных территориях, и для выполнения Минских соглашений и решений нормандских саммитов. "Сейчас совершенно бесспорным является тот факт, что ответственность за ситуацию и за будущее выполнение минских соглашений лежит на России", – подытожил глава украинского МИД.

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