Очередной фейк распространил приспешник Владимира Путина – Дмитрий Песков. Пресссекретарь Путина выдал бред, мол, на Западе растет раздражение коррупцией в Украине после неэффективного использования предоставленной ей иностранной финансовой помощи.

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Москва хочет дискредитировать помощь Западу

На небылицы Пескова отреагировали в МИД Украины, в частности спикер Олег Николенко. Он отметил, что это пример классического тезиса из методычки российской пропаганды.

В Кремле не оставляют попыток вбить клин в международную поддержку нашего государства на фоне успешного противостояния агрессии России. Ранее в Москве также активно пытались дискредитировать военную помощь Западу, распространяя инсинуации о ее попадании в руки контрабандистов,

– заявил Николенко.

В МИД Украины отметили, что у оккупантов ничего не получится. Олег Николенко анонсировал, что в 2023 году Украина получит новую финансовую и военную помощь.

"Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи. Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины", – резюмировал он.

Партнеры объявили о мощной помощи Украине