Черговий фейк поширив прихвостень Владіміра Путіна – Дмітрій Пєсков. Прессекретар Путіна видав маячню, мовляв, на Заході росте роздратування корупцією в Україні після неефективного використання наданої їй іноземної фінансової допомоги.

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Москва хоче дискредитувати допомогу Заходу

На небилиці Пєскові відреагували в МЗС України, зокрема речник Олег Ніколенко. Він зазначив, що це приклад класичної тези із методички російської пропаганди.

У Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку нашої держави на тлі успішного протистояння агресії Росії. Раніше в Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів,

– заявив Ніколенко.

У МЗС України наголосили, що в окупантів нічого не вийде. Олег Ніколенко анонсував, що у 2023 році Україна отримає нову фінансову та військову допомогу.

"Як зазначив Дмитро Кулеба, у 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України", – резюмував він.

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