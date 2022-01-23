В МИД отреагировали на заявление Зедера о том, что Россия якобы "не враг Европы"

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Россия якобы не хочет войны и не является врагом Европы. В МИД Украины выразили разочарование по поводу этих слов немецкого политика.

Заявление Зедера вредит двусторонним отношениям Украины и Германии. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 каналу.

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Газ не стоит жизни людей

Олег Николенко заявил, что заявления Маркуса Зедера подрывают те усилия, которые прилагает Запад для сдерживания российской агрессии. Однако здесь, по словам Николенко, речь идет не только о вопросах безопасности Украины, но и Германии и Европы в целом.

Представитель МИД подчеркнул, что бизнес-интересы Германии не стоят российской агрессии.

Господин Зедер отмечает важность поставки российских энергоносителей в Германию, однако газ и доходы компаний не могут быть важнее мира и жизни людей,

– подчеркнул Николенко.

Также спикер МИД добавил, что, несмотря на тезисы Зедера о том, что "Россия не враг Европы", Москва совершает преступления в Европе, в том числе и на немецкой территории. В частности, речь идет об убийстве российскими спецслужбами оппонентов в самом центре Берлина, хакерских атаках на депутатов Бундестага, массовых кампаниях по дезинформации немецкого общества.

Николенко призвал Зедера реалистично оценивать ситуацию в Европе.

Что известно о заявлении Зедера

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер во время одного из интервью отметился несколькими скандальными заявлениями. По его словам, Россия якобы является "сложным партнером", а не врагом Европы.

Кроме того, Зедер подверг критике санкции против России, поскольку от них страдает Германия.

Также Зедер подверг сомнению Евроатлантические перспективы Украины и заявил, что вопрос членства нашего государства в НАТО "не на повестке дня".

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