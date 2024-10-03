В МИД отреагировали на заявления России о якобы атаке ВСУ на Курскую АЭС

Российские захватчики абсурдно заявили о якобы атаке ВСУ на Курскую АЭС. В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали.

Так, спикер Георгий Тихий подчеркнул, что МИД категорически отрицает утверждения российских пропагандистов о якобы украинских ударах по Курской АЭС или вблизи нее.

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"Атака" на Курскую АЭС: в МИД Украины отреагировали

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что украинские военные не атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

В отличие от российских оккупантов, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются норм международного гуманитарного права и не атакуют гражданское население или объекты гражданской инфраструктуры,

– заявил Георгий Тихий.

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Очередная российская ложь

Кстати, на очередной вражеский фейк также отреагировали в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Руководитель ЦПД отметил, что россияне вбросили лживую информацию о якобы ударе по Курской АЭС с HIMARS.

Конечно же, что никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове, и на видео есть взрыв на земле. Причем здесь обстрел АЭС? Она далеко. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет,

– подчеркнул лейтенант Андрей Коваленко.

Также руководитель ЦПД показал соответствующие видео, которые сами же россияне распространили в сети. Коваленко отметил: "Спасибо жителям Курчатова за то, что подтвердили информацию о выбегании солдатиков с объекта, который российские пропагандисты лживо назвали Курской АЭС".

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