Дымовая завеса на фоне поражений: в МИД ответили на заявление Лаврова о переговорах и назвали условие

Россия на фоне неудач на поле боя пытается выиграть время, а значит, говорит о мирных переговорах. В Кремле хотят вести переговоры по Украине со странами Запада.

Спикер МИД Украины Олег Николенко прокомментировал заявление российского министра Сергея Лаврова. Последний сказал, что Россия якобы готова обсуждать с Западом реалистические предложения по Украине.

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В Киеве назвали единое "реалистическое предложение"

В ответ Николенко подчеркнул, что единственное реалистическое предложение – это "немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод российских войск с украинской территории за пределы границ по состоянию на 1991 год".

В МИД Украины отметили, что Россия лукавит, когда говорит о мирных переговорах. В частности, в Киеве упрекнули Кремль обстрелами энергетических объектов, терроризмом и сорванным зерновым соглашением.

Тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 тысяч военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов,

– заявил спикер МИД Украины.

Николенко добавил, что заявление Лаврова о переговорах – это "очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии".

"Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя", – отметил представитель МИД.

Россия хочет говорить об Украине с США

После ракетного террора, в результате которого были повреждены энергетические объекты Украины, Россия надеялась склонить Киев к переговорам. Однако ни Украина, ни страны Запада не повели себя на провокации Москвы.

В Госдепе США заявления Лаврова назвали "позерством". Представитель Госдепа США отметил, что для Штатов слова Лаврова не являются конструктивным легитимным предложением.

Россия хотела вести переговоры по Украине с США. Однако США и партнеры Киева исповедуют политику "никаких решений по Украине без Украины".

Также Лавров говорил, что президент Владимир Зеленский может в любой момент передумать и начать переговоры с Россией.

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