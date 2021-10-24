В МИД ответили на обвинения России в провокациях из-за открытия пунктов связи

Представительница российского МИДа Мария Захарова обвинила Украину в провокациях из-за открытия пунктов связи на границе с оккупированным Крымом. Ответ украинской стороны не заставил себя ждать.

По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, Россия не может помешать жителям оккупированных ею территорий коммуницировать с украинскими властями. Кроме того, связь с теми, кто остался за линией разграничения, является приоритетной для президента Владимира Зеленского.

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Обвинения Кремля

В своем телеграм-канале официальная представительница российского МИДа Мария Захарова отреагировала на создание пунктов связи с оккупированными территориями, которое поддержал СНБО накануне. По ее словам, действия украинских властей якобы являются очередной провокацией.

Также Захарова обвинила Украину в отсутствии социальных выплат на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, по словам российской чиновницы, открытие таких пунктов на границе с Крымом не имеет смысла, потому что жители полуострова "уже сказали все, что хотели".

Ответ украинского МИДа

Спикер МИД Украины Олег Николенко сравнил попытки Кремля помешать связи оккупированных территорий с украинской властью с провальными действиями советских войск в Германии, которые после завершения Второй мировой войны пытались запретить жителям Восточного Берлина общаться с западной частью города.

Николенко отметил, что ситуация в оккупированном Крыму и на Донбассе требует инновационных решений Украины, а от России – соблюдения международного права.

Россия, как государство-оккупант, должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата,

– заявил Николенко.

Представитель МИД перечислил те обязательства, которых Кремль должен придерживаться. В частности речь идет о прекращении саботажа Трехсторонней контактной группы и обеспечении работы мониторинговой миссии ОБСЕ. Также Россия обязана допустить представителей международных организаций к политзаключенным и военнопленным и обеспечить защиту жителей оккупированных территорий от коронавируса.

Создание пунктов связи на линиях разграничения с оккупированными территориями является одним из пунктов Стратегии деоккупации Крыма, которую утвердил СНБО. Эти учреждения позволят установить контакт тем, кто живет на временно оккупированных Россией территориях, с украинской властью.