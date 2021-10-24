За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, Росія не може завадити мешканцям окупованих нею територій комунікувати з українською владою. Крім того, зв'язок з тими, хто залишився за лінією розмежування, є пріоритетним для президента Володимира Зеленського.

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Звинувачення Кремля

У своєму телеграм-каналі офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова відреагувала на створення пунктів зв'язку з окупованими територіями, яке підтримала РНБО напередодні. За її словами, дії української влади нібито є черговою провокацією.

Також Захарова звинуватила Україну у відсутності соціальних виплат на окупованих територіях Донбасу. Крім того, за словами російської чиновниці, відкриття таких пунктів на межі з Кримом не має сенсу, бо жителі півострова "уже сказали все, що хотіли".

Відповідь українського МЗС

Речник МЗС України Олег Ніколенко порівняв намагання Кремля перешкодити зв'язку окупованих територій з українською владою з провальними діями радянських військ у Німеччині, які після завершення Другої світової війни намагалися заборонити жителям Східного Берліна спілкуватися з західною частиною міста.

Ніколенко відзначив, що ситуація в окупованому Криму та на Донбасі вимагає інноваційних рішень України, а від Росії – дотримання міжнародного права.

Росія, як держава-окупант, має чітко дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов‘язань та виконувати домовленості лідерів нормандського формату,

– заявив Ніколенко.

Речник МЗС перелічив ті зобов'язання, яких Кремль повинен дотримуватися. Зокрема йдеться про припинення саботажу Тристоронньої контактної групи та забезпечення роботи моніторингової місії ОБСЄ. Також Росія зобов'язана допустити представників міжнародних організацій до політв'язнів та військовополонених і забезпечити захист жителів окупованих територій від коронавірусу.

Зверніть увагу! Створення пунктів зв'язку на лініях розмежування з окупованими територіями є одним із пунктів Стратегії деокупації Криму, яку затвердила РНБО. Ці установи дозволять установити контакт тим, хто живе на тимчасово окупованих Росією територіях з українською владою.