Тело в Сингапуре: МИД подтвердил гибель 20-летнего украинца на судне возле Шри-Ланки, – СМИ
Источник:"РБК-Украина"
В МИД Украины подтвердили, что жертвой пожара на судне вблизи Шри-Ланки стал украинский моряк. Его тело уже готовят в Сингапуре к репатриации.
По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, в машинном отделении судна MSC MESSINA пожар вспыхнул 25 июня. Ее жертвой стал гражданин Украины 2001 года рождения.
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В момент трагедии судно находилось в акватории Индийского океана. С портом Блэр на Андаманских островах судно корабль разделяло 425 морских миль.
Судно направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур. На борту находились 28 членов экипажа, из них – 26 граждан Украины.
По словам Николенко, огонь морякам удалось потушить собственными силами. Состояние остальных членов экипажа оценивают как удовлетворительное.
Трагедия на судне вблизи Шри-Ланки: главное
- Информация о пожаре на судне в Индийском океане появилась в СМИ 28 июня. Тогда же сообщили о погибшем украинце. Это был его второй рейс.
- Отмечали, что потушить пламя пытался моряк из Одессы.
- МИД начал проверять обнародованные данные.