МИД Польши срочно вызвал посла Украины: в чем причина

Посла Украины в Польше Василия Зварыча срочно вызвали в Министерство иностранных дел. Причиной стали слова Владимира Зеленского во время выступления на заседании Генассамблеи ООН.

О вызове украинского посла информирует пресс-служба МИД Польши. В заявлении также выразили "решительный протест", передает 24 Канал.

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В Польше заявили о "давлении"

В опубликованном заявлении замглавы МИД Польши Павел Яблонский выразил "решительный протест". Поводом стали слова Владимира Зеленского во время выступления на Генассамблее ООН. Яблонский заявил, что такие тезисы "неправильны по отношению к Польше и особенно неправомерны в отношении страны, которая поддерживает Украину с первых дней войны".

Посол Украины в Польше приглашен в МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти,

– говорится в сообщении МИД Польши.

Кроме того, Яблонский сообщил о "давлении на Польшу на многосторонних форумах". По его словам, подача жалоб в международные суды не разрешит споров между странами. Заместитель МИД Польши акцентировал внимание, что страна действует для защиты интересов своих фермеров, а также своими решениями не нарушает национального и международного права или законодательства ЕС. Яблонский также выразил обеспокоенность последними заявлениями представителей украинских властей, поскольку, по его мнению, "они навязывают односторонний взгляд на многоаспектную проблему экспорта украинской сельхозпродукции в соседние страны".

Вместе с тем, Яблонский выразил надежду, что публичные заявления украинской власти будут "отражать реальный характер польско-украинских отношений, как текущих, так и исторических, принимая во внимание беспрецедентную помощь, которую оказывают Польша и поляки украинскому населению".

Что заявил Зеленский на Генассамблее ООН

Выступая на Генассамблее ООН 19 сентября, Владимир Зеленский обратил внимание на вопрос экспорта украинского зерна. Он подчеркнул, что некоторые страны делают из этого "триллер".

Мы запустили временный экспортный коридор в Черном море. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов. Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе разыгрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера,

– заявил Зеленский.