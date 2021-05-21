Первая заместитель министра иностранных дел Украины Джапарова рассказала, что "силовики издевались над ним, подорвали здоровье и все время искали поводы для недопуска украинских консулов и независимых адвокатов".

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Осуждаем этот незаконный "приговор" и призываем международное сообщество отреагировать на продолжающиеся грубые нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Россия должна немедленно освободить Ивана Яцкина и всех незаконно удерживаемых граждан Украины,
– подчеркнула Джапарова.

Приговор Яцкину: главное

  • Украинца Ивана Яцкина задержали 16 октября 2019 года в оккупированном Симферополе.
  • Мужчину обвинили в государственной измене. В деле говорилось о якобы сборе и передаче Украине информации, которая является государственной тайной России.
  • Адвокат Яцкина – Николай Полозов – рассказал, что у политзаключенного ухудшилось состояние здоровья.
  • С последним словом Яцкин выступил 19 мая.
  • Так называемый суд в оккупированном Крыму приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а по истечении срока – 1 год ограничения свободы административного надзора.