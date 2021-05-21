Первая заместитель министра иностранных дел Украины Джапарова рассказала, что "силовики издевались над ним, подорвали здоровье и все время искали поводы для недопуска украинских консулов и независимых адвокатов".

Заметьте Денисова назвала детали списка на обмен пленными, который Украина передала оккупантам

Осуждаем этот незаконный "приговор" и призываем международное сообщество отреагировать на продолжающиеся грубые нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Россия должна немедленно освободить Ивана Яцкина и всех незаконно удерживаемых граждан Украины,

– подчеркнула Джапарова.

Приговор Яцкину: главное