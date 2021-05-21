Перша заступниця міністра закордонних справ України Джапарова розповіла, що "силовики знущалися з нього, підірвали здоров'я і весь час шукали приводи для недопуску українських консулів та незалежних адвокатів".
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Засуджуємо цей незаконний "вирок" і закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на триваючі грубі порушення прав людини в окупованому Криму. Росія має негайно звільнити Івана Яцкіна та усіх незаконно утримуваних громадян України,
– наголосила Джапарова.
Вирок Яцкіну: головне
- Українця Івана Яцкіна затримали 16 жовтня 2019 року в окупованому Сімферополі.
- Чоловіка звинуватили у державній зраді. У справі мовилося про начебто збір та передачу Україні інформації, яка є державною таємницею Росії.
- Адвокат Яцкіна – Микола Полозов – розповів, що у політв'язня погіршився стан здоров'я. Окрім того, керівництво СІЗО заблокувало передачу йому ліків.
- З останнім словом Яцкін виступив 19 травня.
- Так званий суд в окупованому Криму засудив чоловіка до 11 років в'язниці з відбуванням покарання у колонії суворого режиму, а після закінчення терміну – 1 рік обмеження волі адміністративного нагляду.