В МИД прокомментировали идею с введением военной миссии ЕС в Украину

СМИ сообщили, что в Украине может появиться военная миссия Евросоюза. В МИД пояснили, что сейчас продолжаются консультации по этому вопросу.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал представитель ведомства Олег Николенко. По его словам, Украина и Евросоюз поддерживают регулярный диалог в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС.

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Украина и ЕС обсуждают разные варианты

Николенко пояснил, что в рамках этой политики в декабре 2014 года на территории Украины развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины. Она называется EUAM. Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают различные варианты дальнейшего взаимодействия.

Одна из возможных опций – начало военно-учебной миссии ЕС в Украине. Такая миссия могла бы охватить сферы, сейчас непокрытые EUAM,

– заметил он.

И подчеркнул, что речь идет прежде всего об образовательном секторе, а также повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. "Контакты по этому вопросу продолжаются. Убеждены, что начало такой миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС", – добавил он.

Приоритеты работы миссии EUAM в Украине:

Источник: "Википедия"

национальная и государственная безопасность;

противодействие организованной и трансграничной преступности;

безопасность общин и система управления в органах полиции;

уголовная юстиция

цифровая трансформация и инновации.

Почему заговорили о военной миссии ЕС в Украине

Накануне немецкое издание Welt сообщило, что ЕС может создать в Украине военную учебную миссию. По крайней мере, там рассматривают такую возможность. Причиной называют значительное обострение военной агрессии на Донбассе. По информации СМИ, на создании такой миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Также эту позицию поддерживают Швеция и Финляндия.