Про це у коментарі 24 каналу розповів речник відомства Олег Ніколенко. За його словами, Україна та Євросоюз підтримують регулярний діалог в контексті Спільної політики безпеки і оборони ЄС.

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Україна та ЄС обговорюють різні варіанти

Ніколенко пояснив, що у межах цієї політики в грудні 2014 року на території України розгорнулася Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України. Вона називається EUAM. Українська та європейська сторони наразі обговорюють різні варіанти подальшої взаємодії.

Одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії ЄС в Україні. Така місія могла б охопити сфери, наразі непокриті EUAM,

– зауважив він.

Й підкреслив, що мовиться насамперед про освітній сектор, а також підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. "Контакти з цього питання тривають. Переконані, що започаткування такої місії відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС", – додав він.

Пріоритети роботи місії EUAM в Україні:

Джерело: "Вікіпедія"

національна та державна безпека;

протидія організованій та транскордонній злочинності;

безпека громад і система управління в органах поліції;

кримінальна юстиція

цифрова трансформація та інновації.

Чому заговорили про військову місію ЄС в Україні

Напередодні німецьке видання Welt повідомило, що ЄС може створити в Україні військову навчальну місію. Принаймні, там розглядають таку можливість. Причиною називають значне загострення військової агресії на Донбасі. За інформацією ЗМІ, на створенні такої місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, Польща, Румунія та Словаччина. Також цю позицію підтримують Швеція та Фінляндія.