В МИД прокомментировали исключение Украины из "зеленого списка" ЕС

В Министерстве иностранных дел отреагировали на информацию об исключении Украины из "зеленого списка" Евросоюза уже на следующей неделе. В ведомстве заверили: полного закрытия границ ЕС для украинцев не будет.

Министр иностранных дел в сети прокомментировал возможные ограничения поездок украинцев в страны ЕС.

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МИД об отсутствии Украины в "зеленом списке"

После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет,

– написал Кулеба.

Министр напомнил, что это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. Кроме этого, МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.

Украина покинула "зеленый список" ЕС: что известно

Утром 5 ноября утром послы ЕС приняли решение об исключении Украины из "зеленого списка".

Брюссельский журналист Рикард Йозвяк сообщил, что перечень сформируют в начале следующей недели.

Текст сообщения Дмитрия Кулебы:

Евросоюз обновляет "зеленый" список, в который вносят страны, где есть положительная ситуация с COVID-19. Далее ЕС рекомендуют открыть границы для путешественников из стран, которые есть в этом списке. Если же страна выбывает из "зеленого" списка, тогда членам ЕС рекомендуют запретить въезд гражданам этих государств.

После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.