МИД просит мажоров, бежавших из Украины, хотя бы достойно вести себя за границей

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть страну, спасаясь от жесткой войны России против Украины. К сожалению, не все из них ведут себя достойно за границей.

Так, от иностранных партнеров поступает информация о значительном количестве фактов некорректного и хулиганского поведения некоторых из украинцев. Об этом сообщает МИД Украины с призывом: "Украинцы ТАК не поступают".

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МИД просит беженцев-мажоров достойно вести себя за границей

Некорректное и хулиганское поведение особенно наблюдается со стороны мужчин призывного возраста на дорогих машинах. В частности, такие лица нагло ведут себя в ресторанах, гостиницах и других публичных местах, требуют бесплатного или льготного обслуживания и обеспечения.

В МИД отмечают, что грубое поведение за границей является недостойным настоящих украинцев. К тому же тогда, когда такие элементы могли бы быть полезными в Украине и ради ее победы.