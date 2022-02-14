МИД России говорит о "возможности провокаций в Украине": что рекомендуют гражданам
Источник:телеграм-канал ТАСС
Ряд стран рекомендовал своим гражданам выехать из Украины из-за угроз со стороны Кремля. Заявление на эту тему сделали и в российском МИД.
В ведомстве порекомендовали следить за сообщениями в связи с ситуацией вокруг Украины. Там дерзко предупредили о "вероятности провокаций".
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В то же время в российском МИД решили высказаться и о решении других стран, которые советуют гражданам выехать из Украины. Дипломаты назвали это "искусственным нагнетанием ситуации".
Россия распространяет фейки о ситуации в Украине
Накануне в российских телеграм-каналах начали распространять ложь о якобы начале войны между Украиной и Россией. Государство-агрессор цинично запустило фейки о "первых потерях".
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