У відомстві порадили росіянам стежити за повідомленнями у зв'язку із ситуацією навколо України. Там зухвало попередили про "ймовірність провокацій".

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Ще ще кажуть у МЗС держави-агресорки

Водночас у російському МЗС вирішили висловитися й про рішення інших країн, які радять громадянам виїхати з України. Дипломати назвали це "штучним нагнітанням ситуації".

Раніше у Москві пояснили, що не евакуйовують своїх дипломатів з Києва. Водночас заговорили про "оптимізацію" своїх закордонних установ в Україні.

Зверніть увагу! Риторика російського МЗС – традиційно абсурдна. Там розкидаються звинуваченням у бік Заходу, який нібито "знає щось про силові акції в Україні".

Росія поширює фейки про ситуацію в Україні

Напередодні у російських телеграм-каналах почали поширювати брехню про нібито початок війни між Україною та Росією. Держава-агресорка цинічно запустила фейки про "перші втрати".

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