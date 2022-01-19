Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Страна готова рассмотреть либо отзыв формулы Бухарестского саммита, либо обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

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"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, должна быть исключена. Это должно быть заменено пониманием, что этого никогда не произойдет", – подчеркнул Рябков.

По его словам, Россия будет обращаться к ответственности США, чтобы они выбирали, что для них более приоритетно: европейская безопасность или "ущербные идеи", которые якобы привели к нынешнему кризису.

Рябков также заявил, что российская сторона будет делать все возможное, чтобы по дипломатическим путям прекратить интеграцию Украины в НАТО.

Мы видим угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО, даже без обретения формального статуса члена организации. Это то, что находится в центре интересов сохранности России,

– заявил он.

Как добавил Рябков, проекты документов, которые были предложены США, являются тем путем, которым нужно пойти для дипломатического решения.

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Отношения России и НАТО: последние новости

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Эти "гарантии" обсуждались в форматах Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ в начале 2022 года.

В НАТО ответили отказом на ультиматум России. Это решение вызвало в Кремле настоящую истерику. Там заявили, что Альянс пытается "искусственно расширить свой состав".

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что Альянс "вторгся в Украину" и это якобы ухудшило отношения России с НАТО.

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