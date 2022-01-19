Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Країна готова розглянути або відкликання формули Бухарестського саміту, або зобов'язання США ніколи не голосувати за вступ України та інших країн до НАТО.

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"Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, має бути виключена. Це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи", – наголосив Рябков.

За його словами, Росія звертатиметься до відповідальності США, аби вони обирали, що для них пріоритетніше: європейська безпека або "ущербні ідеї", які начебто призвели до теперішньої кризи.

Рябков також заявив, що російська сторона робитиме усе можливе, аби дипломатичними шляхами припинити інтеграцію України в НАТО.

Ми бачимо загрозу в тому, що Україна стає все більш інтегрованою у НАТО, навіть без набуття формального статусу члена організації. Це те, що перебуває у центрі інтересів безпеки Росії,

– заявив він.

Як додав Рябков, проєкти документів, які були запропоновані Сполученим Штатам, і є тим шляхом, яким треба піти для дипломатичного рішення.

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