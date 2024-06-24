Посла США в России Линн Трейси вызвали в Министерство иностранных дел страны-агрессора. Причиной якобы стал ракетный удар по временно оккупированному Севастополю.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России. Страна-агрессор выразила претензию в том, что Украина использовала ракеты американского производства ATACMS.

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Что наговорили в МИД России

В МИД России заявили, что во время разговора с Трейси "сделали демарш" и сообщили, что "подобные действия безнаказанными не останутся". В то же время ответные меры "обязательно будут".

Однако то, какими именно будут эти меры в российском ведомстве не уточнили. Страна-агрессор заявила, что Соединенные Штаты несут ответственность за ракетный удар по оккупированному полуострову.

В частности, об этом сказал представитель российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, США помогают украинским военным наносить удары с использованием американской техники.

Заметим, что по словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, российская "пе-ве-о" стала причиной гибели людей в Крыму. Во время атаки на военный объект оккупанты сбивали ракету над пляжем, где отдыхали люди.

Более того, накануне минобороны России заявило, что украинские военные нанесли удар по Севастополю американскими ракетами ATACMS. Они были сбиты средствами ПВО, одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города".