МИД создало сайт о российской агрессии против Украины для иностранцев

Министерство иностранных дел Украины разработало специальный сайт для иностранцев, где доступно рассказывают о войне России против Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге. Сайт доступен по ссылке war.ukraine.ua.

Важно 38 стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, – Кулеба

На сайте есть истинное объяснение причин агрессии, живая документация войны, разворачивающаяся на глазах у всего мира. Поэтому когда мы победим, этот сайт станет тщательно собранным архивом российских преступлений, зверств и варварства. А главное – героизма и единства украинского народа,

– рассказал Дмитрий Кулеба.

Министр просит украинцев распространять ссылку на сайт war.ukraine.ua среди иностранцев. Это поможет бороться с информационной агрессией оккупантов!

Как бороться с оккупантами / Инфографика 24 канала

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