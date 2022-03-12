МИД создаст специальный информационный сайт для украинских беженцев за рубежом

За последние две недели многие украинцы, убегая от войны, покинули территорию Украины. С начала вторжения российских войск в Украину, по данным ООН, 2,5 миллиона человек покинули страну.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, некоторые из этих людей уже официально подали документы для получения статуса беженца.

Важно С Лавровым вопрос Крыма и Донбасса не обсуждал, это наша земля, – Кулеба

Он сообщил, что это явление требует дополнительного внимания со стороны украинских властей. Поэтому МИД уже приступил к созданию специального информационного ресурса для таких людей.

Мы начали работу по оказанию максимальной поддержки гражданам Украины, которые вынужденно из-за войны уехали за границу,

– сказал Кулеба.

Еще во время пандемии ковида был создан полезный и популярный ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, где размещалась информация о правилах въезда и пребывания на территориях разных стран во время пандемии.

Скоро мы откроем новый функционал этого сервиса, и каждый из тех, кто нуждается в помощи, сможет узнать особенности своего правового статуса, возможности получения помощи в конкретной стране,

– отметил Кулеба.

По его словам, этот ресурс будет удобен в использовании и позволит людям получать важнейшую информацию, находясь за границей, и заверил, что Украина будет заботиться о людях, ведь куда бы они ни были вынуждены уехать – они остаются гражданами Украины.

Вас может заинтересовать, как оккупанты часто бросают технику и убегают: смотрите видео